عرقاب يبحث مع السفير النرويجي بالجزائر سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء، سفير النرويج بالجزائر كنوت لانجلند.

وارتكزت المباحثات بين الجانبين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة التي وصفت بالممتازة.

كما ناقش الطرفان أيضا تطورات سوق النفط العالمية.

هذا ورحب الوزير والسفير النرويجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين سوناطراك وإكينور (ستات أويل سابقاً) أمس الاثنين مما يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون.

وشدد الوزير على إمكانيات التعاون، لا سيما بموجب قانون المحروقات الجديد، في مجالات عديدة.

ومن بين المجالات التي تطرق إليها الطرفان هي كل البتروكيمياء، التقنيات الجديدة، النقل، التكوين والمناجم خاصة مشروع الفوسفاط المدمج.

وكذلك في مجال البحث والتطوير خاصة من خلال مشاريع الشراكة الجارية والمستقبلية بين سوناطراك وإكينور .

ومن جهته، أعرب السفير النرويجي عن اهتمام الشركات النرويجية بالتعاون والشراكة المربحة مع الشركات الجزائرية.