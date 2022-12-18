عرقاب يبحث مع الوزير المنتدب للعلاقات الخارجية الياباني تعزيز التعاون الثنائي

وحسب بيان وزارة الطاقة و المناجم، فقد تباحث الطرفان سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر واليابان في مجال الطاقة.

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، الوزير المنتدب للعلاقات الخارجية الياباني، يامادا كانجي.

ونوه الطرفان بالفرص الكبيرة القائمة للتعاون والاستثمار في مجال المحروقات (الاستكشاف والبتروكيمياء) والطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وتطوير الهيدروجين, يبرز ذات المصدر.

و بهذه المناسبة عرض السيد عرقاب المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة والمناجم داعيا الشركات اليابانية للمشاركة في هذه المشاريع لا سيما من حيث التطوير التكنولوجي والتصنيع محليا للمعدات الصناعية في هذا القطاع, يضيف نفس البيان.

و أفاد ذات المصدر أن الطرفين تطرقا كذلك إلى “التعاون في مجال المناجم في الجزائر ولا سيما استكشاف واستغلال الأتربة والمعادن النادرة”.

و في معرض إشارته إلى نوعية العلاقات التي تحافظ عليها شركات البلدين في قطاع الطاقة, أبدى الوزير الياباني اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر خاصة في مجالات المحروقات والمناجم والطاقات المتجددة, متمنيا تعزيز التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.