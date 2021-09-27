عرقاب يبحث مع خبراء من صندوق النقد الدولي آفاق تطوير المحروقات

أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، محادثات مع خبراء من صندوق النقد الدولي.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم التطرق، في مستهل هذه المناقشات، الى القانون الجديد للمحروقات وآفاق تطوير قطاع المحروقات وكذلك مخططات الاستثمار، والتنمية في القطاع المنجمي والطاقات المتجددة.

كما ركزت هذه المناقشات كذلك على تأثيرات اتفاقيات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على تخصيص تراخيص استغلال جديدة للمحروقات