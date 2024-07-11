عرقاب يبحث مع رئيس مجمع “ليون” الماليزي تعزيز التعاون

استقبل وزير الطاقة والمناجم , محمد عرقاب, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وفدا عن المجمع الماليزي ”ليون” بقيادة رئيس المجمع , تان سري داتوك سيري أوتاما ويليام تشانغ, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء, الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة, ”بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والاستثمار في المشاريع الصناعية المستقبلية للمجمع الماليزي في الجزائر على غرار استغلال الموارد المنجمية وصناعة الالواح الشمسية الكهروضوئية”, يضيف نفس المصدر.

كما ناقش الجانبان -حسب البيان- أوجه أخرى للتعاون, المتعلقة بالمشاريع الصناعية التحويلية وحاجياتها من الطاقة بطريقة مستدامة, والتي تعتمد على التكوين ونقل التكنولوجيا وترقية المحتوى المحلي وخلق الثروة ومناصب الشغل.