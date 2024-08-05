عرقاب يبحث مع شركة “SLB” العالمية التعاون في 7 مجالات

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، نائب رئيس شركة «أس أل بي» (شلمبرجير سابقاً) (SLB, anciennement Schlumberger)، عبد الله مراد.

وهذا بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، النفط ALNAFT، واطارات من الجانبين.

وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد بحث الجانبان مجالات التعاون والشراكة التي تربط سوناطراك ووكالة النفط بشركة «أس أل بي» في مجال المحروقات وآفاق تعزيزها.

كما استعرض الطرفان فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجال استكشاف والتطوير التكنولوجي لحقول النفط والغاز، وفي مجال الخدمات البترولية والحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في صناعة النفط والغاز بالجزائر وتدريب وتكوين العنصر البشري في هذه المجالات.

كما ناقش الجانبان، بهذه المناسبة، فرص التعاون والاستثمار في مجال خفض الانبعاثات والتقليل من البصمة الكربونية ورفع الفعالية في مجال صناعة النفط والغاز، وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة على غرار تطوير الهيدروجين.