عرقاب يبحث مع نظيرته الكينية تعزيز التعاون في مجالات المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة
تحادث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الإثنين، مع وزيرة الطاقة الكينية مونيكا جوما عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وحسب بيان الوزارة، فإن المحادثات تمحورت حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة (الهيدروجين الأخضر).
كما ناقش الوزيران أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات وكذلك التعاون بين البلدين في مجال المناجم في الجزائر، و قد اتفق الطرفان على إعادة تنشيط مجموعة العمل المشتركة بسرعة بهدف مواصلة المناقشات بين الخبراء من البلدين.
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كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عن منح 735 رخصة وزارية لبيع وتخزين المنتجات البترولية.
وجاء ذلك، قبل صدور المرسوم التنفيذي لممارسة نشاط المزلقات. مضيفا أنه قد تم منح 1380 رخصة مؤقتة لممارسة نشاط المزلقات.
وأوضح الوزير، في إجابته على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، إن ممارسة هذا النشاط حر. ومتاح لكل المتعاملين شريطة الالتزام بالنصوص التنظيمية المعمول بها.
ومن جهة أخرى، قال عرقاب، أنه قد تم تخصيص أكثر من 7 ملايير لربط مناطق الظل بالغاز والكهرباء.
أما بخصوص عدم ربط الاحياء السكنية بالغاز، لعدم وجود شبكة الصرف الصحي، قال الوزير: “نتذكر جميعا حادثة البيض. أين تم ربط الاحياء بالغاز في ظل عدم وجود شبكة للصرف الصحي. وهذا بالتواطئ مع المسؤولين المحليين ومسؤولين بسونلغاز. ولهذا يجب ربط الأحياء بقنوات الصرف الصحي قبل ربطها بالغاز لتفادي الكوارث”.
كما أضاف الوزير: “رئيس الجمهورية طالبنا بالبحث عن حلول للأحياء السكنية التي تفتقر للغاز وغير مزودة بشبكة الصرف الصحي. لأنه من غير المعقول أن تنتظر تلك الأحياء مخطط للشبكة. ثم بعد ذلك نزودها بالغاز. نحن نبحث عن خطط وحلول”.
كما أشار عرقاب، إلى أن دائرته الوزارية لم تسجل اي نقص أو انقطاع لقارورات غاز البوتان.
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