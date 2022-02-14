عرقاب يبحث مع نظيرته الكينية تعزيز التعاون في مجالات المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة

تحادث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الإثنين، مع وزيرة الطاقة الكينية مونيكا جوما عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان الوزارة، فإن المحادثات تمحورت حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة (الهيدروجين الأخضر).

كما ناقش الوزيران أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات وكذلك التعاون بين البلدين في مجال المناجم في الجزائر، و قد اتفق الطرفان على إعادة تنشيط مجموعة العمل المشتركة بسرعة بهدف مواصلة المناقشات بين الخبراء من البلدين.