عرقاب يبحث مع وزير خارجية البوسنة التعاون في مجالات صناعة النفط والغاز

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك، إلمدين كوناكوفيتش الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحضر اللقاء سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية البوسنة والهرسك و إطارات من الجانبين. وشكل فرصة لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون بين البلدين.

إذ أشاد الطرفان بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والبوسنة والهرسك، مؤكدين إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية في مجال المحروقات بما يخدم المصالح المشتركة.

وتمحورت المباحثات حول سبل تطوير التعاون في مجالات صناعة النفط والغاز، من خلال بحث فرص الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين، وكذا تعزيز العلاقات التجارية، لا سيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي والغاز البترول المميع، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي المرتبط بسلسلة القيمة في قطاع المحروقات.

كما ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون وتشجيع الشراكات بين المؤسسات، خاصة في مجال تصنيع المعدات والتجهيزات المرتبطة بصناعة المحروقات، بما يساهم في دعم القدرات الصناعية وتعزيز الاندماج المحلي.

وأكد الطرفان على أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات، مع العمل على تطوير برامج التكوين لتعزيز الكفاءات البشرية في قطاع المحروقات، بما يواكب التحولات التي يعرفها هذا المجال على المستوى الدولي.

ومن جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر في قطاع المحروقات، مؤكدا التزامه بدعم المبادرات التي من شأنها توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.