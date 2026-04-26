عرقاب يبحث مع وفد برلماني أذربيجاني تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، الأحد 26 أفريل 2026، بمقر دائرته الوزارية، وفدا برلمانيا من جمهورية أذربيجان، برئاسة رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة أذربيجان-الجزائر ورئيس لجنة الشباب بالجمعية الوطنية، شاهين إسماعيلوف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وذلك بحضور سعادة سفير جمهورية أذربيجان لدى الجزائر، ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-أذربيجان” بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الباسط غربي، إلى جانب إطارات من الوزارة.

وتطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء، إلى سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال المحروقات، التي وصفت بالودية والممتازة، في مجالات خدمات الآبار، وتطوير الحقول، ونقل المحروقات، والتكرير والبتروكيمياء، وكذا مختلف الأنشطة المرتبطة بالصناعة النفطية والغازية.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب والتكوين، لا سيما في مهن صناعة النفط والغاز، بما يسهم في تطوير الكفاءات البشرية ورفع مستوى الأداء في مختلف حلقات سلسلة القيمة.

وفي هذا السياق، تم استعراض فرص الاستثمار والشراكة بين شركات البلدين، لا سيما بين مجمع سوناطراك وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية “سوكار”، عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات. إلى جانب بحث آليات تكثيف التعاون وتبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية.

كما شكل اللقاء فرصة للتذكير بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2022 بالجزائر، وسبل تفعيلها وتجسيدها ميدانيا، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم الشراكة الثنائية في مجال المحروقات.

ومن جهة أخرى، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات أسواق النفط والغاز العالمية. وأكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في إطار مجموعة دول “أوبك+”، وكذا داخل منتدى الدول المصدرة للغاز، بما يساهم في دعم استقرار الأسواق وضمان أمن الإمدادات الطاقوية.