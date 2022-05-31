عرقاب يبحث مع وفد برلماني إيطالي تعزيز العلاقات

استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 بمقر الوزارة وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده، بييرو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية لغرفة النواب الايطالية، بحضور سعادة السيد جيوفاني بولييزي، سفير جمهورية ايطاليا لدى الجزائر.

ركزت المباحثات على بحث حالة علاقات التعاون بين الجزائر وإيطاليا وآفاق تعزيزها في مجالي الطاقة والمناجم.

عرض وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، والتي تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين. وأكد على الفرص المتاحة في مجال الطاقات المتجددة وخاصة استغلال الهيدروجين الأخضر.