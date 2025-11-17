عرقاب يبحث مع وفد “سيمنس” الألماني تعزيز التعاون الطاقوي

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن الشركة الألمانية “سيمنس” للطاقة ، بقيادة نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديتمار جوزيف سيرسدورفر، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد استعرض الطرفان بهذه المناسبة حالة علاقات التعاون بين شركة “سيمنس” للطاقة ومجمع سوناطراك، حيث أشاد الطرفان بالمستوى المتقدم للعلاقات التي تربط المؤسستين، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تطورت خلال السنوات الماضية.

وجرى خلال المحادثات استعراض سبل تعميق التعاون في صناعة النفط والغاز، والمعدات الطاقوية، وخدمات الهندسة، وبرامج التكوين وتطوير الكفاءات، وتعزيز الإدماج الوطني في المشاريع.

كما تناول الجانبان محاور التعاون المستقبلية المرتبطة بالانتقال الطاقوي، لا سيما إزالة الكربون، تقليل الانبعاثات، تطوير الهيدروجين الأخضر، وتحديث البنى التحتية الطاقوية، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في المشاريع المنجمية ومشاريع تحلية مياه البحر، باعتبارها أنشطة واعدة في سياق التنمية الصناعية للجزائر.

وفي كلمته، أكد الوزير أهمية توسيع الشراكات مع “سيمنس” للطاقة بما يضمن نقل المعرفة والخبرة، وترقية رأس المال البشري، والعمل المشترك على إدماج التكنولوجيات الحديثة في مشاريع المحروقات والمناجم، خاصة في مجالات التحكم الطاقوي والهندسة المتقدمة.

من جهته، ثمّن ديتمار سيرسدورفر التزام الجزائر بتطوير قطاعي المحروقات والمناجم، معبرا عن استعداد “سيمنس” للطاقة لمرافقة برامج القطاع عبر حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة، والمساهمة في تنفيذ مشاريع ذات طابع استراتيجي، لا سيما تلك المتعلقة بإزالة الكربون، تطوير الصناعة المحلية، وتكوين الموارد البشرية.