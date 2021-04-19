عرقاب يتباحث آفاق التعاون مع الرئيس التنفيذي لشركة “توتال”

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الاثنين، باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لمجمع توتال.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان العلاقات بين مجمع توتال ومجمع سوناطراك، خاصة في مجالات الغاز.

بالإضافة إلى آفاق التعاون بين المجمعين في مشاريع هيكلية في الجزائر.

وأضاف البيان، أنه تم مناقشة المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقات المتجددة وتخزين الطاقة والبتروكيمياء لا سيما مشروع البولي بروبلين الذي يشهد تقدما معتبرا.

وفي الأخير، جدد الطرفان رغبتهما في العمل على تعزيز الشراكة بين شركتي سوناطراك وتوتال.