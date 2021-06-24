عرقاب يتباحث تحلية مياه البحر مع سفير اليابان بالجزائر    

تباحث اليوم الخميس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب مع سفير اليابان بالجزائر، أكيرا كونو فرص التعاون والاستثمارات القائمة في مجال تحلية مياه البحر.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة تناول الطرفان علاقات التعاون بين البلدين وكذا مجالات الطاقة والتي وصفت بأنها تاريخية وممتازة.

وأكد عرقاب على أهمية برنامج تحلية مياه البحر الذي يشكل خيارا استراتيجيا على المديين القصير والمتوسط. من خلال مشاركة الشركات اليابانية في هذا البرنامج. كما إتفق الطرفان على تنظيم اجتماعات، عبر تقنية التحاضر المرئي، بين القطاع والشركات اليابانية.

من جهته أعرب السفير الياباني عن إرتياحه لجودة العلاقات بين البلدين واهتمام الشركات اليابانية بمواصلة العمل في الجزائر.