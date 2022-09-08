عرقاب يتباحث تعزيز التعاون الطاقوي مع سفير المملكة المتحدة بالجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر الوزارة، شارون آن واردل، سفيرة المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالجزائر.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد تركزت المحادثات بين الطرفين بشكل خاص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وبريطانيا العظمى. في مجالات الطاقة والمحروقات والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية.

وعرض الوزير، بهذه المناسبة، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية. مؤكدا على تبادل الخبرات والزيارات بين شركات البلدين. وكذلك التصنيع المحلي للمعدات المستخدمة في هذه الصناعة.

كما دعا عرقاب الشركات البريطانية للانخراط في الإستثمار والشراكة في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر. حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاءات بين خبراء البلدين.

من جانبها، أعربت السفيرة عن رغبة السلطات البريطانية في تطوير علاقات الشراكة مع الجزائر، وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات.

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عرقاب يتباحث فرص الأعمال والإستثمار مع وفد من شركة “في ان جي” الألمانية

إستقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وفدا من شركة “في ان جي” الألمانية. حيث تم التطرق الى فرص الاعمال والاستثمار بين سوناطراك و الشركة الالمانية في المجال الطاقوي. وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد جرى الإجتماع المنعقد بمقر الوزارة. حيث تم مناقشة فرص الأعمال والاستثمار بين مجمع سوناطراك و “في ان جي” في مجال نقل وتسويق الغاز الطبيعي المسال”. كما ناقش الطرفان “إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع الشراكة متبادلة المنفعة بما في ذلك تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر. من جهته قدّم عرقاب لوفد الشركة الألمانية محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر. مشيرا في ذات السياق، إلى أن الجزائر لديها رغبة كبيرة في العمل أكثر لتطوير مواردها من المحروقات بشكل أفضل واستكشاف واستغلال مجالها المنجمي”. وأشار البيان، إلى أنه تمت دعوة شركة “في ان جي” لاستكشاف طرق ووسائل إنشاء شراكة مربحة مع سوناطراك وتبادل المعرفة والخبرات. كما كان الإجتماع فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول الأخبار العالمية لسوق المحروقات. والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز.

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