عرقاب يتباحث تعزيز التعاون مع وفد عن الشركة القطرية “بلدنا”

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مستشار مجلس إدارة الشركة القطرية “بلدنا” علي العلي. وعضو مجلس إدارة الشركة، إيدان تينان، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، واطارات من الوزارة وكذا من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

اللقاء جرى في إطار إنطلاق المرحلة الأولى من المشروع المتكامل “الجزائري-القطري” لإنتاج مسحوق الحليب المجفف. وذلك بالشراكة بين الصندوق الوطني للإستثمار وشركة “بلدنا”. حيث بحث خلاله الجانبان، بالإضافة الى ما يتعلق بالربط الطاقوي لمشروع الشراكة. أيضا سبل تعزيز التعاون والإستثمار بين شركات قطاع الطاقة والمناجم وشركة بلدنا، ولاسيما، في مجال الكهرباء والغاز والمواد البترولية.

وأكد وزير الطاقة على الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع من أجل إنتاج الإحتياجات الوطنية من المواد ذات الإستهلاك الواسع وتقليص الواردات. إضافة إلى أنه ثمرة الشراكة المميزة بين الجزائر ودولة قطر الشقيقة. حيث يعتبر أيضا نموذجاً حقيقياً لتجسيد الاستراتيجية المسطرة من طرف الدولة الجزائرية لتعزيز الأمن الغذائي.

كما أكد الوزير على استعداد شركات القطاع من خلال سوناطراك وسونلغاز وشركة نفطال على مرافقة شركة بلدنا في انجاح هذا المشروع الهام. من خلال توفير الطاقة “كهرباء وغاز ومواد بترولية” الضرورية وبالكميات المطلوبة في جميع مراحل الإنجاز إلى بلوغ مرحلة الإنتاج. كما تم الإتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات مع سوناطراك وسونلغاز وشركة نفطال لدراسة كيفيات تجسيد ما تم الإتفاق عليه وفي أقرب الآجال.

للإشارة فقد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شهر أفريل من السنة الجارية، إتفاقية مع شركة بلدنا القطرية. لإنجاز مشروع مركّب لإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته بالجزائر. والذي يمتد على ثلاث مراحل، أولها إستصلاح مزارع للأعلاف، ثم إنشاء مزرعة لتربية قطيع الأبقار، ثم إنشاء مصنع لإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته.