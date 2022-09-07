عرقاب يتباحث سبل التعاون الطاقوي مع المديرة العامة لشركة ونترشال ديا

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، المديرة العامة لشركة ونترشال ديا أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون سمرز. حيث تباحث الطرفان سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال المحروقات.

وحسب بيان للوزارة فقد جرى اللقاء بمقر الوزارة، وتركزت المباحثات بين الطرفين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال المحروقات. والعلاقة بين مجمع سوناطراك وشركة وينترشال. واصفين إياها بالممتازة. كما تطرقا إلى آفاق تعزيزها.

وأضاف المصدر، أن الطرفان ناقشا فرص الإستثمار والتعاون في مجال تطوير ونقل الهيدروجين ونقل المحروقات واحتجاز الكربون وتخزينه.

من جهته أكد عرقاب على فرص الإستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر. ولا سيما في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها بموجب قانون المحروقات الجديد. الذي يقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين”.

من جانبها، أبرزت سمرز “أن المناقشات كانت مثمرة للغاية. وأن الجزائر هي المرشح الأول لشراكة قوية في مجال الطاقة. كما أظهرت رغبة وينترشال الكبيرة والتزامها بتعزيز وجودها في الجزائر”.

وفي نهاية هذا الإجتماع، تم الإتفاق على تنظيم لقاءات بين سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” مع ممثلي وينترشال.