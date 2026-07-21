عرقاب يتباحث سبل التعاون الطاقوي مع فيدرالية البوسنة والهرسك

تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع الوزير الفيدرالي للطاقة والمناجم والصناعة بفيدرالية البوسنة والهرسك، فيردان لاكيتش، وذلك بمشاركة، من سراييفو، سعادة سفير الجزائر لدى البوسنة والهرسك، والمدير العام للشركة الوطنية البوسنية “إنرجوإنفست” (ENERGOINVEST)، والمدير العام للشركة البوسنية للمحروقات، إلى جانب إطارات من الجانبين.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون بين الجزائر وفيدرالية البوسنة والهرسك، لاسيما في مجالات المحروقات. في إطار الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية عقب الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.

وخلال المحادثات، أشاد الطرفان بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدين إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة في قطاع المحروقات. كما بحثا سبل تطوير التعاون في مجالات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (GNL)، وغاز البترول المميع (GPL). وصناعة الأسمدة، لاسيما الأمونياك واليوريا، إلى جانب فرص التعاون في الصناعات المرتبطة بقطاع المحروقات. خاصة تصنيع المعدات وقطع الغيار، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج التكوين.

كما تناولت المباحثات فرص تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك والمتعاملين البوسنيين، على غرار شركة “إنرجوإنفست” والشركة البوسنية للمحروقات. بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين. فضلاً عن بحث فرص التعاون في مجال الصناعات التحويلية ذات الصلة.

جدّد وزير الدولة استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها وتعزيز شراكاتها مع جمهورية البوسنة والهرسك في مجالات صناعة النفط والغاز. وتسويق المحروقات، وصناعة الأسمدة، وتثمين الموارد الطبيعية. مشيراً إلى أن هذه الشراكة من شأنها فتح آفاق واعدة لإنجاز مشاريع مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة.

ومن جانبه، أعرب فيردان لاكيتش عن ارتياحه لمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكداً رغبة بلاده في توسيع التعاون مع الجزائر. ولاسيما في مجالات النفط والغاز والأسمدة، وتشجيع حضور الشركات البوسنية في السوق الجزائرية. بما يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة لتطوير شراكة اقتصادية مستدامة.