عرقاب يتباحث سبل التعاون الطاقوي والمنجمي مع الشيلي

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع نائب وزير الخارجية لجمهورية الشيلي، غلوريا دي لافوينتي غونزاليس. علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها.

وجاء ذلك على هامش إستقبال الوزيؤر عرقاب لنائب وزير الخارجية لجمهورية الشيلي بمقر الوزارة. بحضور سفير جمهورية الشيلي لدى الجزائر واطارات من الوزارة واعضاء من الوفد الشيلي.

كما استعرض الجانبان، علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها وتطويرها. ولاسيما في مجال المحروقات، والطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي. كما ناقشا فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر. خاصة البحث واستغلال وتحويل وإنتاج الموارد المنجمية.

من جهته دعا الوزير عرقاب، أثناء تقديمه لبرنامج تطوير القطاع المنجمي، الشركات الشيلية الى الاستثمار في مجال المناجم وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية. مع تبادل التجارب والخبرات في هذه المجالات، باعتبار الشيلي من الدول الرائدة في مجال الاستغلال المعدني والصناعي، على غرار الليثيوم، والنحاس والحديد والصلب، وانتاج ومعالجة الأسمدة الفوسفاتية.

كما اتفق الطرفان على تكثيف المشاورات واللقاءات من خلال تكوين فرق عمل لتحديد مجالات التعاون الثنائي و الأنشطة ذات الاهتمام المشترك بهدف وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين في المجالات المتفق عليها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور