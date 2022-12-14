عرقاب يتباحث سبل التعاون الطاقوي والمنجمي مع كوبا

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وفدا هاما من جمهورية كوبا، برئاسة نائب رئيس الوزراء ريكاردو كابريساس رويز. الذي يرافقه وزير الطاقة والمناجم، فيسينتي دي لا أو ليفي. وكبار المسؤولين من وزارة الطاقة والمناجم الكوبية، وبحضور سفير جمهورية كوبا لدى الجزائر. وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد وصف الوزير عرقاب العلاقات الثنائية بأنها ممتازة وتاريخية. خاصة في مجال الطاقة والمحروقات. كما ركزت المناقشات على حالة التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها. خاصة في مجال الإنتاج والصيانة الكهربائية والمحروقات والطاقات المتجددة.

كما ناقش الطرفان، على وجه الخصوص، طرق تنفيذ أعمال التعاون المتفق عليها خلال الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل برموديز، إلى الجزائر. في مجال المحروقات والإمدادات بالمنتجات البترولية. فضلا عن بناء محطة للطاقة الشمسية، من طرف سونلغاز، في كوبا. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة، اعتبارا من اليوم، لتنفيذ هذه الإجراءات.

من جهته أعرب وزير الطاقة والمناجم، عرقاب بهذه المناسبة، عن إرتياحه الكامل للتقدم المحرز في هذا الإجتماع. وأعرب عن رغبته في تعزيز علاقات التعاون الجزائري الكوبي بشكل أكبر والإستفادة من الخبرة والدراية الكوبية في مجال التنقيب المنجمي واستغلال المعادن في الجزائر.

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