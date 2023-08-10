عرقاب يتباحث سبل التعاون المنجمي مع مسؤولي مؤسستين روسيتين

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس مع مسؤولي مؤسستين روسيتين في المجال المنجمي.

وتحادث الوزير عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المعهد الروسي للبحث المنجمي “كربينسكي” ومؤسسة الاستكشاف والتنقيب “جيوتاك”. الرائدة في مجال الاستكشاف عن المحروقات والمعادن.

وقد حضر الإجتماع إطارات من الوزارة وكذا مسؤولي كل من مجمع المناجم “سونارام” والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية “ANAM” ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر “ASGA”.

وتناولت المحادثات بين الطرفين سبل التعاون في مجال الإستكشاف و البحث. واستغلال والتكوين المنجمي والصيغ المتاحة لذلك بين المؤسسات الجزائرية الناشطة في هذا المجال. ونظيراتها الروسية وكيفية الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات.

كما قدّم الطرف الروسي عرضا عن نشاط كلتي المؤسستين في مجال تخصصهما من استكشاف منجمي ورسم الخرائط الجيولوجية. وكذا مجال تعاونهما مع كبريات الشركات الروسية والأجنبية النفطية والمنجمية.

كما بحثا أيضا إمكانية خلق شراكات بين الطرفين لتجسيد مشاريع للبحث والاستكشاف عن المعادن، ولاسيما المعادن الثمينة والاتربة النادرة الذي أصبح مجالا حيويا واستراتيجيا. والحا على ابرام اتفاقيات تفاهم من اجل العمل والمتابعة لإنجاز مشاريع ملموسة مفيدة للطرفين.