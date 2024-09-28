عرقاب يتباحث سبل التعاون والإستثمار الطاقوي مع سلوفينيا

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت وفدا برلمانيا من جمهورية سلوفينيا. بقيادة رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، أورشكا كلاكوشار زوبانشيش. والتي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها. كما ثمن وزير الطاقة ورئيسة المجلس الوطني السلوفيني، الحركية التي يشهدها التعاون بين شركات القطاع. على غرار العلاقات بين “سوناطراك” والشركة السلوفينية “جيوبلين” في مجال تسويق الغاز الطبيعي. وخاصة بعد الإمضاء على إتفاقية شهر ماي المنصرم في إطار عقد لشراء وبيع الغاز الطبيعي يربط بين الشركتين.

كما نوه الطرفان بفرص وإمكانيات التعاون والإستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين في قطاع الطاقة. ولاسيما في مجال المحروقات وتعزيز العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي.

وناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى، المرتبطة بتبادل الخبرات والإستثمار والشراكة في قطاع المناجم. وتمس مجال البحث الجيولوجي والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية بالجزائر. خاصة بعد صدور قانون الإستثمار الجديد في الجزائر والذي يتضمن العديد من التسهيلات والتحفيزات للمتعاملين الأجانب.

كما أشار الطرفان إلى مجالات أخرى للتعاون وسيما تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة على غرار الهيدروجين الأخضر. ومشروع الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين “SoutH2 Corridor”. بالإضافة كذلك إلى مجالات تحلية مياه البحر وتطوير الشبكات الكهربائية الذكية والتعاون في مجال تطوير التطبيقات النووية في مجال الصحة.

من جهتها أعربت زوبانشيش عن إرتياحها الكبير لجودة العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين وكذا بين شركات البلدين. وأكدت مجددا إلتزام الجانب السلوفيني بتعزيز علاقات التعاون الثنائية والإرتقاء بها لتمس العديد من المجالات ذات الإهتمام المشترك على غرار قطاع الطاقة والمناجم.