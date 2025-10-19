عرقاب يتباحث سبل تطوير التعاون النقابي بين الاتحادين الجزائري والأردني

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، يوم الأحد، بمقر الوزارة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، أعمر تقجوت، والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، حمو طواهرية، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.

وخلال اللقاء تبادل الطرفان الرؤى حول سبل تطوير التعاون النقابي بين الاتحادين الجزائري والأردني. خصوصا في مجالات تبادل المعارف في تسيير الحوار الاجتماعي، وتكوين الكوادر النقابية، وتنسيق الجهود المشتركة. سواء على الصعيد النقابي أو ضمن الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. بما يعكس روح التضامن العربي والتكامل بين الجزائر والأردن في مختلف الميادين، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم.

كما عبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين. مثمنا التجربة الجزائرية في إشراك الشركاء الاجتماعيين في رسم السياسات العمومية ذات الصلة بعالم العمل.

حيث أبدى رغبته في تعزيز وتطوير علاقات التعاون النقابي مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، بما يخدم مصالح العمال في البلدين. ويسهم في تحسين مناخ العمل وترقية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وفي سياق آخر، أشاد وزير المحروقات والمناجم، بمستوى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية. مؤكدا أن هذا اللقاء يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون وتطويره في المجالات الاقتصادية والمهنية. ولا سيما في قطاعي المحروقات والمناجم.

كما ذكر عرقاب باللقاءات السابقة التي جمعته بمسؤولين أردنيين، والتي توجت بوضع أسس تعاون عملي بين البلدين. في مجالات إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية. إلى جانب الاستثمار في الصناعات المنجمية، مثل استغلال الفوسفات وإنتاج وتسويق الأسمدة والدراسات الجيولوجية.

وشدد وزير الدولة على أهمية تفعيل التعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب والتقنيات الحديثة في استغلال وتحويل الموارد المنجمية. داعيا إلى تكثيف التبادلات الثنائية لتعزيز أواصر الشراكة والاستثمار بين المؤسسات الجزائرية والأردنية. ولاسيما في مجال صناعة الفوسفات والاستفادة من الخبرة الأردنية الرائدة في هذا المجال.

