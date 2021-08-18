عرقاب يتباحث سبل تطوير التعاون في مجال المحروقات والكهرباء مع سفيرة اليونان

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، نايكي إيكاتريني كوتراكو، سفيرة اليونان في الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد ناقش الطرفان علاقات التعاون الممتازة بين الجزائر واليونان في مختلف مجالات الطاقة. وآفاق تعزيزها بشكل أكبر. حيث تناول الطرفان أهمية تعزيز وتطوير التبادلات مع اليونان. مشيرا إلى إمكانيات تطوير التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات المحروقات والكهرباء والتكوين. كما أعرب الوزير عن إرادة الجزائر للتصنيع محليا المعدات المستخدمة في قطاع الطاقة ومشاركة الشركات اليونانية.

من جهتها أعربت السفيرة عن رغبتها في تعزيز وتوسيع التعاون بين الجزائر وبلدها في مجال الطاقة. ولا سيما الطاقات المتجددة، وإقامة شراكة مفيدة للطرفين