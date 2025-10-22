عرقاب يتباحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره الموريتاني

تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة، مع وزير النفط والطاقة الموريتاني، محمد ولد خالد. في لقاء آخر، عشية مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)،

وتناول الجانبان سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم. بما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة. حيث جدد عرقاب استعداد الجزائر، من خلال مجمع “سوناطراك”. تقاسم خبراتها ودعم نظيرتها الموريتانية عبر برامج التكوين ونقل المعرفة التقنية. بما يُسهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية في موريتانيا.

كما شدّد على أن الجزائر تولي أهمية خاصة لدعم مشاريع استكشاف واستغلال المحروقات في موريتانيا. بما في ذلك استثمارات “سوناطراك” القائمة والمستقبلية في هذا المجال. في ظل الاكتشافات الجديدة المحققة، مبرزا أهمية إقامة شراكات استراتيجية متينة تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما اتفق الطرفان على تكثيف الجهود المشتركة لتطوير الموارد البترولية الموريتانية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية المتوفرة. في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التعاون في مجالات استكشاف وإنتاج ونقل وتحويل المحروقات. إلى جانب مجال تحويل الموارد المنجمية على غرار الفوسفات وتعزيز التعاون في مجال صناعة الأسمدة.

