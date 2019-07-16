عرقاب يتباحث سبل تعزيز الشراكة الطاقوية مع السفير المصري بالجزائر

تباحث وزير الطاقة محمد عرقاب، مع السفير المصري لدى الجزائر، أيمن مشارفة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في قطاع الطاقة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة ، ناقش محمد عرقاب خلال استقباله السفير المصري لدى الجزائر ، أمس الاثنين، بمقر الوزارة ، فرص تعزيز الشراكة والتعاون والاستثمار بين البلدين ،

لاسيما في مجال الكهرباء والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة الهيدروكربونات البتروكيمائيات والتكوين .

كما عبّر السفير المصري ، عن اهتمام واستعداد الشركات المصرية، للتعامل الشركات الجزائرية في مختلف المشاريع داخل وخارج الجزائر .