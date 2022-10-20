عرقاب يتباحث علاقات التعاون الطاقوي مع بلجيكا

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، سفير مملكة بلجيكا بالجزائر، الان ليروي. حيث إستعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي وفرص الإستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية والمحروقات.

وحسبما جاء في بيان للوزارة، فإن الإستقبال جرى بمقر دائرته الوزارية سفير مملكة بلجيكا بالجزائر. مرفوقا بممثل عن الشركة البلجيكية للطاقة المبتكرة “إيدارجان”. إستعرض مع الطرف البلجيكي “علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وكذلك فرص الإستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية والمحروقات.

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا العديد من أوجه التعاون وفرص تطوير الشراكات القائمة على توفير الطاقة وتبادل الخبرات وإيجاد حلول للاهتمامات المشتركة. لا سيما فيما يتعلق بالتكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة”.

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عرقاب: قرار أوبك الأخير تاريخي وممتاز

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن قرار أوبك الأخير تاريخي وممتاز ويصب في خانة إستقرار الأسواق لمجابهة كل التحديات المستقبلية. وأشار عرقاب خلال تصريح له رفقة الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص. إلى أن الزيارة تندرج في إطار الجولة الأولى لبلدان الأوبك. وفي إطار الإجتماع الأول الذي انعقد صباحا والبلدان الموقعة على “أوبك +”. كما أضاف عرقاب، إلى أنه تم التطرق إلى كل المجالات التي تخص نشاط المحروقات في الجزائر وسبل تطويره. والتعاون مع المنظمة وتدعيم منظمة الأوبك للجزائر في كل المساعي.

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