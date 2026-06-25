عرقاب يتباحث فرص الإستثمار والتعاون الطاقوي والمنجمي مع روسيا

أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، بموسكو، محادثات مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة لروسيا الاتحادية، ألكسندر كوزلوف.

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي في مجال المناجم والصناعة المنجمية. حيث أكد الطرفان على متانة العلاقات “الجزائرية-الروسية” والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الإقتصادية والإستثمارية. كما تم بحث آفاق التعاون والشراكة بين المؤسسات الجزائرية والروسية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في القطاع المنجمي. لاسيما في مجالات البحث والإستكشاف والاستغلال والتحويل والتثمين المنجمي. مع التركيز على المعادن الإستراتيجية والحرجة والعناصر الأرضية النادرة. بالنظر إلى أهميتها المتزايدة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتطبيقات الطاقات المتجددة.

من جهته قدّم الوزير عرقاب عرضا شاملا حول إستراتيجية الجزائر لتطوير القطاع المنجمي. مبرزا الإمكانات المعدنية الهامة التي تزخر بها البلاد. والبرامج الكبرى التي أطلقتها الدولة لتثمين هذه الموارد وتحويلها إلى رافعة حقيقية لتنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.

وأبرز وزير الدولة المشاريع المنجمية الهيكلية التي توليها الجزائر أهمية خاصة، على غرار المشروع المتكامل لتحويل الفوسفات. ومشروع استغلال مكمن الحديد بغارا جبيلات، ومشروع استغلال الزنك والرصاص بواد أميزور. باعتبارها مشاريع استراتيجية من شأنها دعم التصنيع الوطني، وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية. وتقليص فاتورة الواردات، وخلق مناصب شغل جديدة، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.

كما دعا الوزير المؤسسات والشركات الروسية إلى اغتنام فرص الإستثمار والشراكة المتاحة في الجزائر، والمساهمة في تطوير المشاريع المنجمية الكبرى. من خلال إقامة شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة. وكذا الاستفادة من التجارب والخبرة الروسية في هذه المجالات.

من جانبه، أعرب الوزير الروسي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر في المجال المنجمي. مشيدا بالإمكانات الكبيرة التي يزخر بها القطاع المنجمي الجزائري وبالإصلاحات الرامية إلى تطويره. كما أكد استعداد المؤسسات الروسية المتخصصة لتوسيع حضورها في الجزائر والمساهمة في مشاريع البحث والاستكشاف والاستغلال وتحويل الموارد المعدنية.

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