عرقاب يتباحث فرص الإستثمار والتعاون الطاقوي مع سفيرة هولندا

إستقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، سفيرة مملكة هولندا لدى الجزائر، آن إليزابيث لوويما. لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر وهولندا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. حيث تم التأكيد على عمق العلاقات القائمة وعلى الرغبة المشتركة في الارتقاء بها نحو شراكة إستراتيجية.

وقدم وزير الدولة عرضا حول فرص الإستثمار والشراكة التي يتيحها القطاع في عدد من المجالات الحيوية، لاسيما في المحروقات، وكذا مشاريع إنتاج ونقل وتحويل الكهرباء. خاصة ما يتعلق بربط محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالشبكة الوطنية، وأهمية إدماج التكنولوجيات الحديثة وتكوين الكفاءات المحلية.

وقد أولى الطرفان أهمية خاصة لتوسيع التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر. حيث تم الاتفاق على تعزيز الشراكة بين مجمع سوناطراك والمؤسسات الهولندية الناشطة في هذا المجال. كما تم استعراض المشاريع الجزائرية التجريبية والاستثمارية التي تم إطلاقها، والجهود المبذولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي.

كما أكد عرقاب على التقدم المحقق في تطوير مفهوم “وادي الهيدروجين” (Hydrogen Valley) في الجزائر. بدعم من الوكالة الهولندية للمشاريع (RVO)، مشددا على طموح الجزائر في لعب دور إقليمي محوري في إنتاج، نقل وتصدير الهيدروجين الأخضر. واستقطاب الاستثمارات والخبرات الهولندية الرائدة في هذا المجال.

من جهتها، أشادت السفيرة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجزائر في مجال الطاقات المتجددة وبالتزامها الجاد في مكافحة التغير المناخي. مؤكدة أن بلادها تولي أهمية كبرى لتعزيز الشراكة مع الجزائر في ميدان الطاقات النظيفة عامة، والهيدروجين الأخضر. مبرزة التكامل القائم بين البلدين من حيث تبادل التجارب والخبرات، التكنولوجيا، والتكوين.

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