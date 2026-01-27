عرقاب يتباحث فرص التعاون والاستثمار مع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية “أبونيان”

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أبونيان القابضة، تركي بن سعيد العمري.

وبحث الجانبان، فرص التعاون والاستثمار في مجال تحلية مياه البحر والبنى التحتية المرتبطة بها في إطار البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر. وكذا سبل مساهمة الشركات ذات الخبرة في إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الجزائر لتعزيز أمنها المائي. وذلك في ظل علاقات الصداقة والأخوة المتميزة التي تجمع الجزائر والمملكة العربية السعودية.

وقدم عرقاب عرضا حول الخطوط العريضة للبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، الذي يجري تنفيذه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، والذي يستهدف إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر. بهدف تغطية نحو 62 بالمائة من الحاجيات الوطنية لمياه الشرب خارج المياه الجوفية. ويركز هذا البرنامج على ضمان الأمن المائي، وتزويد المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والهضاب العليا. مع إلزامية توزيع المياه المحلاة لمسافة لا تقل عن 250 كيلومترا من السواحل.

كما تم التذكير في هذا السياق بخبرة شركة ويتيكو (WETICO)، التابعة لمجمع أبونيان القابضة، والتي سبق لها المشاركة في إنجاز عدد من محطات تحلية مياه البحر بالجزائر. لاسيما بكل من بجاية، الطارف وكاب جنات، ما يعكس مستوى التعاون القائم والخبرة المتراكمة في هذا المجال الحيوي.

ومن جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة أبونيان القابضة اهتمام المجموعة بتعزيز حضورها الصناعي في الجزائر. معربا عن رغبتها في توطين صناعة المعدات والتجهيزات التي تدخل في مجال تحلية مياه البحر، ولاسيما صناعة أغشية محطات تحلية مياه البحر (Membranes)، إلى جانب مكونات وتجهيزات أخرى مرتبطة بسلسلة إنتاج وتحلية المياه.

و أشار إلى أن نشاط مجموعة أبونيان يشمل كذلك مجال معدات صناعة النفط والغاز والبنى التحتية، مبديا استعداد المجموعة لدراسة فرص نقل التكنولوجيا وتطوير شراكات صناعية محلية. بما ينسجم مع توجهات الجزائر الرامية إلى رفع نسب الإدماج الوطني وتعزيز النسيج الصناعي في هذه المجالات الاستراتيجية.