عرقاب يتباحث فرص الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة مع مصر وليبيا

تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بعاصمة دولة الكويت. مع وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، كريم إبراهيم علي بدوي. قبيل انعقاد الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

وبحث عرقاب حالة علاقات التعاون الثنائية، الموصوفة بالتاريخية والممتازة، وفرص التعاون والاستثمار بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة لاسيما في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. بحضور سفير الجزائر لدى الكويت واطارات من الجانبين.

كما نوه الطرفان بفرص الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات لاسيما في مجال البحث والاستكشاف. تطوير واستغلال الحقول، والتكرير والبتروكيمياء وتسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المُميع GPL. بالإضافة كذلك إلى مجال غاز البترول المميع-وقود وتطوير الهيدروجين.

كما دعا وزير الطاقة والمناجم الشركات المصرية لاستغلال الفرص المتاحة للإستثمار والشراكة في هذه المجالات. والإستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات.

كما أشار الوزيران الى إمكانيات التعاون والشراكة الكبيرة في القطاع المنجمي لاسيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

كما تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مع وزير النفط والغاز المكلف الليبي، خليفة رجب عبد الصادق. الذي بحث معه فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بين البلدين في مختلف نشاطات المحروقات والكهرباء، ولاسيما في إطار استئناف سوناطراك لنشاطاتها في ليبيا، وتوسيع هذه النشاطات في مجال الخدمات البترولية والتكوين.

كما تم أيضا، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الشركة الليبية للكهرباء وسونلغاز. وآفاق تطويرها من خلال دراسة إمكانيات الربط الكهربائي بين البلدين.

وفي سياق ذلك، أشاد الجانبان بجودة ومتانة العلاقات البلدين وكذا التي تربط شركات البلدين في قطاع الطاقة.

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