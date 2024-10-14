عرقاب يتباحث فرص الشراكة والاستثمار مع “إكسون موبيل” و”هاربور إنرجي”

أجرى وزير الطاقة والمناجم، اليوم الإثنين، على مستوى مركز المؤتمرات ” محمد بن أحمد” بوهران، لقاءً مع نائب رئيس شركة إكسون موبيل للبحث والاستكشاف والوفد المرافق له، جون أرديل، ولقاء آخر مع نائب الرئيس لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة “هاربور إنرجي” وينتارشال ديا سابقا.

وحسب بيان لوزارة الطاقة اللقاء تمحور حول فرص الشراكة و الاستثمار والمشاورات الجارية. بين سوناطراك وإكسون موبيل، في مجال تطوير المحروقات، ولاسيما في مجال المنبع البترولي والغازي.

كما ناقش الطرفان علاقات التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعارف ونقل المعرفة. وقد تم هذا اللقاء بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. وكذا الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز واطارات من القطاع.

في حين، تناول وزير الطاقة والمناجم، خلال نقاشه مع نائب الرئيس لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة “هاربور إنرجي” وينتارشال ديا سابقا سامح صبري. والوفد المرافق له، فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة وآفاق تطويرها. حيث أعربت شركة هاربور إنرجي عن رغبتها في تعزيز تواجدها في الجزائر. ولاسيما في مجال التنقيب عن المحروقات وكذا استغلال وتطوير حقول الغاز الطبيعي مع سوناطراك.

كما تطرق الطرفان إلى إمكانيات التعاون وفرص الاستثمار الكبيرة في مجال الصناعات البترولية والغازية وكذا خفض الانبعاثات، والتقاط وتخزين الكربون وتقليل البصمة الكربونية.

جدير بالذكر، أن الوزير يشرف اليوم على افتتاح فعاليات الطبعة الـ 12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا. وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2024”. التي ستجري فعالياتها بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” إلى غاية 16 أكتوبر.