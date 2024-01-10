عرقاب يتباحث مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي.

اللقاء جرى بحضور الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ومسؤولين بالوزارة ومن شركة إيني.

وخلال اللقاء إستعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة التي تربط سوناطراك بشركة إيني الإيطالية. وكذا آفاق تعزيزها، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الشركتين.

كما تمحورت المناقشات حول المشاريع القائمة بين سوناطراك وإيني في مجال المحروقات والهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة.

وحسب بيان الوزارة تم في ذات اللقاء تباحث فرص استثمار شركة إيني في الجزائر في مجال المنبع البترولي والغازي.

بالإضافة إلى تطوير الحقول والرفع من القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي في إطار المشاريع المُبرمجة في مخطط الاستثمار المُتفق عليه.