عرقاب يتباحث مع السفيرة الألمانية بالجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم بمقر الوزارة، سفيرة ألمانيا بالجزائر، إليزابيث وولبرز. وخلال اللقاء ناقش الطرفان العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة.

وأضاف ذات البيان ان الطرفان تباحث حالة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة. كما عبرا عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة خاصة في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية.

من جهته اشار عرقاب بتميز العلاقات في مختلف المجالات التي توجد فيها فرص لتطوير الشراكات. لا سيما في مجالات الهيدروجين ونقل التكنولوجيا والمعرفة.