عرقاب يتباحث مع السفير التونسي المشاريع الحالية وفرص التعاون المستقبلية

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الخميس، سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، رمضان الفايض. حيث تناول الطرفان وضعية المشاريع الحالية و فرص التعاون المستقبلية.

وأفاد بيان للوزارة، أن الطرفان وصفا، خلال هذا اللقاء، العلاقات بين البلدين الشقيقين بأنها مثالية ومثمرة في مجال الطاقة. مضيفا أن المناقشات ركزت على وضعية المشاريع الحالية والفرص المستقبلية للتعاون.

من جهته عبّر الوزير عرقاب، عن إستعداد الجزائر لدعم جهود التعاون في مجال الطاقة الذي سيستمر ويتكثف بفضل العلاقات الممتازة والثقة والودية التي يحافظ عليها البلدان الشقيقان على الدوام. كما أعرب السفير التونسي عن شكره للدعم المستمر الذي تقدمه الجزائر لبلاده”.