عرقاب يتباحث مع العمانيين فرص الإستثمار مع سوناطراك 

إستقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية “أبراج لخدمات الطاقة” سيف بن سعيد الحمحمي.

وحسب بيان الوزارة تباحث اليوم عرقاب مع رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية “أبراج لخدمات الطاقة” سيف بن سعيد الحمحمي. فرص الاستثمار بالجزائر من خلال شراكات متبادلة المنفعة.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء “فرص الاعمال والاستثمار بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج للطاقة في مجال المحروقات, ولاسيما أنشطة الحفر الاستكشافية وتطوير وصيانة الحقول وخدمات الآبار الأخرى والتكوين”.

بالإضافة إلى “إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع الشراكة ذات المنفعة المتبادلة، لاسيما في مجال التحويل والتقنيات الجديدة لاسترجاع الآبار المغلقة”.

وخلال هذا الإجتماع قدم عرقاب عرضا حول محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر. كما اكد الوزير رغبة الجزائر في العمل أكثر لتطوير مواردها من المحروقات بشكل أفضل واستكشاف واستغلال مجالها المنجمي.

كما دعا عرقاب “أبراج لخدمات الطاقة” لاستكشاف طرق ووسائل إقامة شراكة مع سوناطراك.

من جهته، أعرب سيف بن سعيد الحمحمي.عن رغبته في الاستثمار وخلق فرص للأعمال في الجزائر وعقد شراكات مربحة للطرفين وبالأخص مع سوناطراك.