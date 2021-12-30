عرقاب يتباحث مع سفير قطر فرص التعاون والإستثمار في قطاع المناجم بين البلدين

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس بمقر دائرته الوزارية، سفير دولة قطر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة.

وتباحث عرقاب مع سفير قطر فرص التعاون والإستثمار في قطاع المناجم بين الجزائر وقطر لا سيما البحث والاستغلال وإنتاج المواد المنجمية. كما إستعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة وخاصة المحروقات وآفاق تعزيزها.

ودعا وزير الطاقة والمناجم، أثناء تقديمه لخطة تطوير القطاع، الشركات القطرية إلى مواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات. وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة في إطار القانون الجديد للمحروقات والذي يُقدم العديد من المزايا للمستثمرين.

من جهته أعرب السفير عن ارتياحه الشديد للعلاقات الطيبة بين البلدين. معربا عن اهتمام الشركات القطرية الكبير بتعزيز وجودها في الجزائر.

كما سلم السفير لوزير الطاقة والمناجم رسالة من سعد شريدة الكعبي وزير الدولة للطاقة بدولة قطر .دعا فيها الوزير للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقبل لمنتدى الدول المصدرة للغاز والمُزمع عقدها في فيفري المقبل في قطر.

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عرقاب: أسعار النفط ستعرف إنخفاضا لهذا السبب

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إنّ منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وحلفائها خارج أوبيب (اوبيب+). ستقوم خلال اجتماعهما المقبل المقرر يوم 4 جانفي بدراسة كل الخيارات لاسيما خفض الانتاج.

وأضاف عرقاب في حوار مع “وأج”، “نحن نعمل بطريقة مسؤولة واستباقية من أجل ضمان استقرار سوق البترول. مما يسمح بوضع نظرة مميزة في مجال سياسات العرض في مصلحة المنتجين والصناعة النفطية و كل المستهلكين.

وكشف في ذات السياق، أنه سيكون هناك إجتماع يوم 4 جانفي من أجل تقييم وضع سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير”.

كما سيولي أعضاء أوبيب+ اهتماما كبيرا للتطورات الأخيرة في السوق. لا سيما فيما يخص الآثار المحتملة لموجة العدوى الجديدة على الاستهلاك الدولي للنفط وتموين السوق بكميات كبيرة من مخزونات النفط الاستراتيجية.

وأوضح الوزير، أن موجة الاصابات الجديدة لاسيما في أوروبا و ظهور متحور جديد من شأنها أن “تثير الشكوك” بخصوص سوق النفط الدولي. مشيرا إلى أن استمرار موجات كوفيد-19 قد تؤثر على إنتعاش الاقتصاد العالمي و تأخر العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الوباء. الأمر الذي سينعكس أيضا على نمو الطلب العالمي على النفط.