عرقاب يتباحث مع نظيره الكونغولي فرص وإمكانيات الإستثمار والشراكة

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع وزير الدولة، وزير الصناعات المنجمية والجيولوجيا لجمهورية الكونغو، بيار أوبا، فرص وإمكانيات التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، جرى الاستقبال، بمقر الوزارة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الكونغولي الى الجزائر. على رأس وفد هام من وزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا الكونغولية وكذا الرئيس المدير العام للشركة الكونغولية المنجمية (Sapro Mayoko Sa). والمدير العام لمركز البحث الجيولوجي والمنجمي الكونغولي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة الرامية لتطوير وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين.

وركز الطرفان خلال المباحثات التي جرت بحضور اطارات من الوزارة. بالإضافة الى الرئيس المدير العام لمجمع “سوناريم”. رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكذا رئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. على بحث فرص وإمكانيات التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم. لاسيما البحث والمعالجة والاستغلال وتحويل الموارد المنجمية، يضيف البيان.

كما تم التطرق الى العمل على صياغة ورقة طريق من أجل تطوير مشاريع واعدة. تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكوين وتطوير رأس المال البشري في هذا المجال.

تعزيز التعاون بين الجزائر والكونغو في قطاع المناجم

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء شكل أيضا فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون البيني. في مجال المسح الجيولوجي ورسم الخرائط والدراسات والأبحاث في مجالات الجيولوجيا. والمعادن والموارد الأرضية الأخرى، وكذا إعداد الخرائط والنشرات والتقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية. بالتعاون مع وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.

كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الرقابة التقنية والإدارية والحوكمة المنجمية. لاسيما في مجال سن التشريعات والتنظيمات المتعلقة بقطاع المناجم والحفاظ على البيئة. في جميع الأنشطة المنجمية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

وبالمناسبة، أشاد أوبا بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين الجزائر وجمهورية الكونغو والشعبين الصديقين. مبرزا أن هذه الزيارة ستسمح بتعزيزها وتنميتها، كما كان الشأن في المجال الطاقوي.

كما أعرب الوزير الكونغولي عن اهتمامه باستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار. مع الشركات الجزائرية المنجمية، مع تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكوين.

وأشار بيان الوزارة أن برنامج زيارة الوزير الكونغولي يتضمن العديد من اللقاءات والزيارات. مع مسؤولي مجمع “سوناريم” وبعض فروعه على غرار سوناريم التكوين. والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية “أنام” ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. بالإضافة الى زيارات ميدانية لمواقع منجمية.

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