عرقاب يتباحث مع الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية “تيرامين”

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم ” تيرامين”، فانغ شانغ.

وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء يدخل في إطار المتابعة المستمرة لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة - وادي أميزور بولاية بجاية.

وجرى اللقاء، بمقر الوزارة، بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، وإطارات من الوزارة، بالإضافة الى الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، مديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية “ويسترن ميدترينيان زنك” (Western Mediterranean Zinc WMZ) المكلفة بإنجاز مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور، وكذا المدير العام والمدير التقني لشركة “تيرامين”، يضيف نفس المصدر.

وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار المتابعة المستمرة لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور، أشاد الجانبان بالنتائج المثمرة للتعاون بين مجمع “سونارام” وشركة “تيرامين” في هذا المشروع، حسب البيان الذي اضاف ان الطرفان “بحثا سبل تعزيز هذا التعاون ليشمل مشاريع منجمية أخرى في الجزائر مستقبلا، بالنظر الى مستوى العلاقات والثقة التي تربط المجمعين”.

وفي هذا الإطار، جدد عرقاب تأكيده على “الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع الذي يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية”.

كما أشار الى الآثار الإيجابية العديدة المنتظرة من تجسيد هذا المشروع، سواء للاقتصاد الوطني بصفة عامة او ما تعلق بالتنمية الاقتصادية للمنطقة بصفة خاصة، يقول البيان.

وبهذا الخصوص، ابرز الوزير اهمية الصناعة التحويلية للزنك المستخرج والذي سيتم تحويله بنفس الولاية، بعد معاينة الأرضية المخصصة لاحتضان المصنع بالمنطقة الصناعية “القصر-فنايا الماثن”، بالإضافة الى تفقد مشروع تهيئة رصيف القصبة بميناء بجاية، المتعلق بهذا المشروع، والذي بلغت نسبة الأشغال به 62 بالمائة، وفقا لذات المصدر.