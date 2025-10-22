عرقاب يتحادث بالدوحة مع وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في نيجيريا

تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، مع وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في نيجيريا الاتحادية، إكبيريكبي إيكبو. وهذا بحضور سعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر وإطارات من الجانبين.

واستعرض عرقاب مع ايكبو علاقات التعاون الثنائي في مجال المحروقات والفرص الاستثمارية المشتركة. لاسيما في مشاريع استكشاف وإنتاج الغاز والبتروكيمياء ونقل وتسويق الغاز الطبيعي. وكذا تعزيز التعاون ونبادل الخبرات والتجارب في مجال صناعة النفط والغاز. وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة تقدم ملف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (Trans-Saharan Gas Pipeline. حيث جدد الوزير النيجيري التزام بلده بتجسيد هذا المشروع الحيوي. مؤكدا أنه يعد ركيزة استراتيجية لتعزيز الإمدادات نحو السوق العالمية. كما أكد الطرفان على أهمية التنسيق بين الدول الإفريقية. لا سيما في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)،. بهدف استغلال أمثل للموارد وتحقيق الأمن الطاقوي القاري.