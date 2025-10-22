عرقاب يتحادث بالدوحة مع وزير النفط للجمهورية الإسلامية الإيرانية

أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بالدوحة، مع وزير النفط للجمهورية الإسلامية الإيرانية، محسن باك نجاد.

واستعرض عرقاب مع محسن باك نجاد، حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وآفاق تطويرها. ولاسيما في مجال صناعة النفط والغاز.

كما رحب الطرفان، بهذه المناسبة، بمستوى الحوار والتشاور داخل منظمة أوبك+. ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار الأسواق العالمية للنفط والغاز. حيث ناقش الجانبان، بهذه المناسبة، عدد من الملفات التنظيمية. والإدارية المتعلقة بتسيير المنتدى وتطوير أدائه.

ويأتي اللقاء تحسبا لمشاركة وزير المحروقات في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). المقرر عقده يوم غد الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور