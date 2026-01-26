عرقاب يتحادث بنيامي مع نظيره النيجري ويؤكد..

تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر وزارة البترول بنيامي، مع وزير البترول للنيجر، حماد تيني. Hamad TINNI. وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، نورالدين داودي، والمدير العام للشركة القابضة سوناطراك الدولية SIPEX بوعرعارة الشريف. واطارات من الوزارة ، الى جانب القائم بالأعمال وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بسفارة الجزائر بنيامي.

وتركزت المحادثات، التي امتدت لاحقا إلى أعضاء الوفدين على غرار اطارات من الوزارة النيجرية للبترول والشركة الوطنية النيجرية للبترول SONIDEP. آخر مستجدات نشاط شركة سوناطراك في النيجر. لا سيما ما يتعلق بمتابعة ملف مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا في شمال النيجر

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، جدد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم تأكيده على استعداد الجزائر. ولاسيما من خلال مجمع سوناطراك وفروعه، لاستئناف نشاطات سوناطراك المتفق عليها سابقا. والمتعلقة مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا.

كما شكل هذا اللقاء أيضا فرصة لمناقشة مدى تقدم المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP. ودراسة مختلف جوانب المشروع وكذا الاطلاع على مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاءات. التي جمعت الوزراء الثلاثة المسؤولين عن المحروقات لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا.

