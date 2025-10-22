عرقاب يتحادث مع الأمين العام لمنتدى GECF محمد حامل

تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الأمين العام للمنتدى، محمد حامل. بحضور سعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر وإطارات من الجانبين.

وتناول لقاء عرقاب مع حامل تطورات سوق الغاز العالمية وآفاقها المستقبلية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتسيير المنتدى. وكذا الأهداف الإستراتيجية للمنتدى وسبل تطوير آليات آدائه بما يعزز دوره في دعم استقرار الأسواق العالمية.

كما تم التطرق الى دور معهد بحوث الغاز التابع للمنتدى ومقره الجزائر، في تطوير المعرفة التقنية وتعزيز الابتكار في مجال صناعة الغاز.

وأكد وزير الدولة بهذه المناسبة على أهمية جعل المنتدى مرجعا دوليا في صناعة الغاز الطبيعي. وضرورة تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين لضمان الشفافية واستقرار السوق. مشيرا إلى التزام الجزائر بمواصلة دعم المنتدى وتطوير أعماله.

ومن جهته، عبر الأمين العام للمنتدى عن تقديره للدور الريادي للجزائر داخل المنتدى. مثمنا مساهماتها الثابتة في ترقية أعماله وتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء.

