عرقاب يتحادث مع رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا” القطرية

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024، بالجزائر العاصمة، مع رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية “بلدنا”، معتز الخياط، وهذا بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، واطارات من الوزارة ومن الشركة القطرية.

وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد بحث الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والشركة القطرية “بلدنا” لإقامة مشروع متكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجزائر، فرص الأعمال والاستثمار المتاحة لشركة “بلدنا” للاستثمار والطاقة، في مجال المحروقات والبتروكيمياويات، من خلال إقامة مشاريع استثمارية واعدة للجانبين في الجزائر.

وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم، لمحة عن برنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم، وكذا محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر.

كما ناقش الطرفان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما استغلال الموارد المنجمية وتحلية مياه البحر.

وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن الاهتمام الكبير لخلق فرص للتعاون والاستثمار، نظرا للفرص والإمكانات الكبيرة المتاحة للاستثمار، وكذا العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.