عرقاب يتحادث مع عدد من رؤساء كبريات الشركات العالمية في النفط والغاز

أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، سلسلة من المحادثات الثنائية مع عدد من رؤساء وممثلي كبريات الشركات العالمية الناشطة في قطاع النفط والغاز.

وتم عقد هذه المحادثات، حسب بيان للشركة، على هامش انعقاد الطبعة الثالثة عشرة. لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025″، بالجزائر.

واستهل الوزير هذه اللقاءات بمحادثات مع وفد عن شركة إكسون موبيل ExxonMobil بقيادة نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة، جون أرديل.

حيث بحث الطرفان فرص الشراكة والاستثمار ومدى تقدم المشاورات الجارية مع مجمع سوناطراك، خاصة في مجالات البحث والتنقيب والتطوير واستغلال المحروقات.

وتم التركيز على الابتكار التكنولوجي، الاستدامة، واحترام المعايير البيئية، تعزيزا للقدرات الإنتاجية ولاسيما في مجالي النفط والغاز.

كما تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم مع وفد عن شركة شيفرون Chevron. برئاسة نائب الرئيس المكلف بتطوير الأعمال، جو كوك.

وقد تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون مع سوناطراك في مجالات استكشاف واستغلال الموارد النفطية والغازية. بما في ذلك الأنشطة البحرية. إضافة إلى تبادل الخبرات في الدراسات التقنية والجيولوجية ونقل التكنولوجيات الحديثة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الإطار القانوني الجديد للمحروقات في الجزائر يوفر مناخا ملائما للاستثمار. ويدعم الاستغلال الآمن والمستدام لموارد البلاد من المحروقات.