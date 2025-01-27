عرقاب يتحادث مع وزير الطاقة الجنوب إفريقي ووزيرة الطاقة والمناجم التونسية

تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مع وزير الكهرباء والطاقة بجمهورية جنوب إفريقيا، خوسينتسو راموخوبا. الذي بحث معه حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

كما بحث عرقاب فرص تعزيز التعاون في مجال البحث، والاستكشاف، وتحويل الموارد المنجمية. علاوة على مناقشة إمكانيات الاستثمار وتبادل الخبرات في قطاع المحروقات وصناعة النفط والغاز.

وأعرب الوزير الجنوب افريقي عن رغبة بلاده في تطوير التعاون مع الجزائر في مجال التزود بالغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع. منوها بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين، آملا في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية لمستوى العلاقات السياسية القائمة.

كما تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب.

حيث تركزت المباحثات بين الوزيرين على حالة علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والموصوفة بـ “التاريخية والعميقة”. وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال انتاج وتسويق المحروقات. وإنتاج ونقل الكهرباء، وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي.

كما بحث الجانبان تقدم وتطور المشاريع بين البلدين خاصة مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين الجزائر، تونس وليبيا. ودراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين.

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