عرقاب يتحادث مع وزير النفط الفنزويلى

أجرى اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب محادثات مع نظيره الفنزويلي بيدرو رافائيل تيليشيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان الوزارة تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سعادة سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الجزائر. وكذا مشاركة سعادة سفير الجزائر بفنزويلا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، مُنوهين بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.

وفي ذات المحادثات سلط عرقاب الضوء على أهمية التبادلات مع فنزويلا، من خلال التأكيد على ضرورة تعزيز هذه التبادلات وتطويرها، لا سيما في مجالات المحروقات والتكرير والصيانة.

كما ناقش الطرفان، أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات، وكذلك التعاون بين البلدين في مجال المناجم.

وتطرق الجانبان للتحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المُزمع انعقادها بالجزائر.

ورحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.