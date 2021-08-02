عرقاب يترأس إجتماعا تنسيقيا بين الوزارات حول مشروعي غار جبيلات والفوسفات

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، إجتماعا تنسيقيا هاما بين الوزارات حول مشروعي مكمن غار جبيلات والفوسفات.

وحسب بيان للوزارة، فقد شهد الإجتماع حضور كل من وزير الاشغال العمومية، كمال ناصري، وزير النقل عيسى بكاي، وزير الموارد المائية والأمن المائي،محمد حسني، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان والأمين العام لوزارة المالية، براهيم جمال كسالي وكذا إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن الوزارات الخمسة.

ويأتي هذا الإجتماع تجسيدا لخطة الطريق الموضوعة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المنجمية في الجزائر. وكذا تطبيق البرنامج الوطني للمشاريع الكبرى المهيكلة من أجل النهوض بالقطاع المنجمي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. حيث تم التركيز على المشاريع الهامة على غرار مشروع تثمين مكمن الحديد لغار جبيلات (تندوف). والمشروع المتكامل لاستغلال وتحويل الفوسفات (تبسة، سوق أهراس، عنابة وسكيكدة).

وأوضح البيان، أن الوزير عرض مفصل عن المشروعين بهدف وضع خطة وطنية متعددة القطاعات ذات الصلة بمشروعي غار جبيلات والفوسفات. من أجل تنسيق سلس بين جميع الفاعلين قصد العمل على إستحداث مشاريع جديدة وإقامة البنى التحتية والاساسية المتصلة بالمشروعين كتوفير الطاقة، شبكة الطرقات، السكك الحديدية، الموارد المائية، التموين المالي وكل المرافق اللازمة لإنجاح هذه المشاريع الضخمة عبر اشراك العديد من المؤسسات الوطنية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية وبالشراكة الأجنبية أيضا.

من جهتهم أجمع الوزراء على أهمية وضرورة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية نظرا للآثار الإيجابية التي ستعود بها هذه المشاريع على الوطن والمواطن. خاصة فيما يتعلق بتوفير الحاجيات الوطنية من المواد الأولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية. خاصة الصناعات التحويلية، تقليص فاتورة جلب هذه المواد من الخارج، تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. وخلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل مع العمل على تنمية الاستثمار .كما اكدوا على استعداد قطاعاتهم الوزارية على المرافقة الفعالة لقطاع الطاقة والمناجم لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع.