عرقاب يترأس إجتماع مجلس وزراء المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول

يترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب غدا الخميس، أشغال الاجتماع الـ40 لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للبترول.

وحسب بيان للوزارة، سيعكف هذا الاجتماع الهام، على الدراسة حول “مستقبل الصناعة البترولية و الغازية في افريقيا”.

كما سيتطرق الاجتماع إلى المسائل التنظيمية وتقييم نشاطات المنظمة التي تراسها الجزائر خلال السنة الجارية.

تجدر الإشارة، إلى أن الهدف الأساسي لهذه المنظمة الحكومية الدولية الإفريقية، هو تعزيز المبادرات المشتركة فيما يتعلق بالسياسات واستراتيجية التسيير في جميع مجالات صناعة البترول “المنبع والمصب”.

ويأتي ذلك، من أجل تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من أنشطة استغلال للنفط.

كما تهدف إلى ترقية تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للبلدان الأعضاء.

ويأتي ذلك، من خلال تبادل المعلومات من أجل إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل والحصول على دخل عادل من صادراتها.

وكذا دراسة سبل تقديم المساعدة إلى البلدان الأفريقية المستوردة للنفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

للتذكير فأن هذه المنظمة تأسست في عام 1987، وهي تضم 15 دولة عضو هي الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون وكوت ديفوار والغابون والنيجر .

بالإضافة إلى دول نيجيريا وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية.

وليبيا وجنوب أفريقيا وكونغو و03 دول مراقبة هي السودان وغانا وموريتانيا.