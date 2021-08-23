عرقاب يترأس اجتماعا حول مشاريع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، السيد بن عتو زيان، اليوم الاثنين، اجتماع حول مشاريع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي.

وجرى الإجتماع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز وكذا إطارات من كلتا الوزارتين.

وخلال الاجتماع تم التطرق الى عدة ملفات متعلقة بالبرنامج الوطني للطاقات المتجددة لاسيما كل ما هو متعلق بمشاريع الطاقات المتجددة لمجمعي سوناطراك وسونلغاز وسبل تنسيق الجهود والامكانيات لإنجاز مشروع انتاج 1000 ميغاوات على ضوء التوجهات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية لتنشيط هذا البرنامج.