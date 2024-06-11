عرقاب يترأس اجتماع مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024، بمقر دائرته الوزارية، اجتماع عمل ومتابعة مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته.

وجرى هذا الاجتماع بحضور، رئيس اللجنة الوطنية ومحافظ الطاقة الذرية والسيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية، المكونة من ستة أعضاء والمنصبة من قبل رئيس الجمهورية في 04 فيفري 2024 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 24-65 ، بالإضافة الى إطارات من الوزارة ومن محافظة الطاقة الذرية.

وتركزت أعمال هذا الاجتماع حول عرض ومناقشة دور التقنيات والتطبيقات النووية في الاستخدام الطبي، ولاسيما تجسيد مشروع إنشاء مخبر لتطوير النظائر المشعة (Radio isotopes) والمواد الصيدلانية المشعة) (Radio pharmaceutiques واستخداماتها في مكافحة السرطان.

وللتذكير، فقد تم تكليف فريق العمل المشترك بين القطاعات، المنصب يوم 16 أفريل 2023، بإعداد وتقديم خطة عمل ملموسة تسمح باستخدام أوسع وأكثر أمانا وفعالية للتقنيات والتطبيقات النووية في مجال مكافحة السرطان والعلاج الإشعاعي والطب النووي، وهذا تطبيقا لتعليمات، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، ليوم الأحد 05 فيفري 2023، بخصوص الإسراع بتطوير التطبيقات النووية في مجال الصحة، وكذا استخدامات التقنيات النووية في مكافحة السرطان والعلاج الاشعاعي والطب النووي.