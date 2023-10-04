عرقاب يترأس الاجتماع السنوي الخامس رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بزيارة عمل الى العاصمة البلجيكية بروكسل، ابتداء من اليوم. وهذا في إطار انعقاد الاجتماع السنوي الخامس رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. أين سيترأس الوزير عرقاب ومفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، هذا الاجتماع السنوي الخامس، الذي سيعقد يوم 05 أكتوبر 2023.

وحسب بيان الوزارة يأتي هذا الاجتماع الخامس في إطار آليات الحوار التي أسرتها الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. في مجال الطاقة، والوقوف على كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومراجعة التقدم المحرز في مجال التعاون. في مجال الطاقة وآفاقها، الناتجة عن الاجتماع الأخير. الذي عقد في الجزائر العاصمة في 10 أكتوبر 2022، لاسيما في مجالات تموين أوربا بالغاز الطبيعي. والربط الكهربائي، والطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين وفي مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، الموقعة بالجزائر العاصمة سنة 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع احترام مصالح الجانبين، يضيف البيان.